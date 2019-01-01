"دار الفارابى" تُصدِر "مدخل إلي المقاربة الحوارية لمنطق القضايا"

صدر مؤخرًا عن دار الفارابي للنشر كتاب "مدخل إلي المقاربة الحوارية لمنطق القضايا" لمجموعة من الباحثين، وبحسب الناشر فإن الكتاب يتناول المنطق الحواري في حد ذاته كمفهوم براجماتي، ويُقدّم على أنّه محاجة تتجلى في شكل حوار، ويكون هذا الحوار بين طرفين: المدعي، المدافع عن أطروحة، والمعترض، المهاجم على هذه الأطروحة.



ولا تعتبر الأطروحة صحيحة إلا إذا وفقط استطاع المدعي الدفاع عنها ضد كل الهجمات المحتملة الصادرة عن المعترض، ويتم تنظيم الحوارات وفق صنفين من القواعد، القواعد التي تحدد معنى الروابط المنطقية "القواعد الخاصة"، بينما يحدد الصنف الثاني منها معناها الإجمالي "القواعد البنائية".



ويعتبر "بول لورانزن" أول من أدخل سمنطيقا الألعاب إلى المنطق في نهاية الخمسينيات "المسماة المنطق الحواري"، وتم تطويرها في وقت لاحق من قبل كينو لورانز، أما جاكو هانتيكا فقد طور في الوقت نفسه تقريبًا مع لورانز، مقاربة "نموذج – نظري" معروف أيضًا باسم النظرية السمنطيقية للألعاب.



وتتضمن التطورات الجديدة فكرة رئيسية مفادها أنه لا يمكن إعادة بناء العلاقات القديمة بين المنطق من جهة، والمحاجة والعلوم من جهة أخرى، إلا بشرط اعتبار المنطق بنية ديناميكية، وتتمثل الأطروحة الأساسية لفريق جامعة "ليل" في أن زمن اعتبار المنطق كحساب ثابت قد ولّى، وأن هذه النقطة تمثل تحديًا جديدًا للفلسفة.