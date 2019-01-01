الليلة.. حفل توقيع ديوان "المتوحش اللى جوايا" بدار العين

تنظم دار العين للنشر، في السابعة من مساء اليوم الأحد، حفل توقيع ومناقشة ديوان "المتوحش اللي جوايا" والصادر حديثًا عن الدار، للشاعر صالح الغازي، وذلك في مقر دار العين بالقاهرة 4 ممر بهلر وسط البلد الدور الثالث. لوحة غلاف الديوان للفنان الإسباني خوان ميرو، وتصميم الغلاف للفنان كريم آدم.



هذا ويناقش الديوان كل من: د. شاكر عبدالحميد، أستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون، ووزير الثقافة الأسبق، د. محمود العشيري، أستاذ النقد جامعة جورج تاون، والناقد عمر شهريار.



ويشارك في المناقشة الفنان التشكيلي أحمد الجنايني، والكاتبة فاطمة المعدول، والناقد صلاح الحلبي، والشاعر سيد عبد الرحيم، والروائي محمد داود، والشاعر حاتم مرعي، والشاعر مجدي عطية.