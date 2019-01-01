آبل ستتخلى عن نظام لوحة المفاتيح

تعتزم شركة آبل نظام butterfly الحالي في لوحة مفاتيح أجهزة ماك بوك والذي سيساهم في منع دخول الغبار والأوساخ إلى الجهاز عن طريق لوحة المفاتيح فضلا عن تقليل حرارة الجهاز عن الاستخدام المطولة.



ومن المتوقع أن يتم طرحه خلال نهاية العام الحالي.



وقال مينج شي كو، خبير التوقعات بالنسبة لمنتجات آبل، إن الشركة ستتخلى عن النظام الحالي لتصميم لوحة مفاتيح جديدة مبنية على نظام الآلية المقصية أو التقليدية المعمول بها، لكن ربما مع تحسينات خاصة بها.



وبالرغم من أن تغيير آلية لوحة المفاتيح سيؤثر على شكل الجهاز، لكن ربما سيفضل المستخدمين النظام الجديدة لتحسين تجربة الاستخدام.