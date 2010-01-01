الليلة.. إحياء ذكرى رحيل الشاعر عبدالمنعم عواد

يقيم "بيت الشعر العربى" ببيت الست وسيلة٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ فى السابعة مساء اليوم الأحد، أمسية شعرية لإحياء ذكرى رحيل الشاعر عبدالمنعم عواد عن عالمنا٬ حيث توفي في العام 2010، والذى يعد واحدًا من مؤسسي قصيدة شعر التفعيلة في الشعر العربي المعاصر.



ويشارك في الأمسية عددًا من شعراء محافظة بنى سويف، منهم أسامة بدر، وجاسر جمال الدين، وسيدة فاروق، وشريف صلاح، وعطية معبد، وفتحية محمد، ومؤمن سمير، ونور سليمان، وهبة مصطفى، ويدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله.



يشار إلي أن عبدالمنعم عواد، صدرت له العديد من الدواوين، منها "عناق الشمس٬ وأغنيات طائر غريب٬ والشيخ نصرالدين والحب والسلام٬ وللحب أغني٬ والضياع في المدن المزدحمة٬ وهكذا غنى السندباد٬ وبيني وبين البحر٬ وكما يموت الناس مات٬ والمرايا والوجوه".