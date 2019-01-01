تتجاوز المليار جنيه.. خسائر خروج مصر من البطولة الأفريقية

رصد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدرسات، حجم الخسائر المالية لخروج المنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الإفريقية من الدور الـ١٦، مساء أمس السبت.



وأوضح "السيد"، أن الخسائر اشتملت علي ضعف الإقبال الجماهيري علي مباريات كره القدم القادمة في البطولة الأفريقية، لاسيما في المباريات الثلاث القادمة التي كان من المتوقع أن يلعبها المنتخب المصري حتي يصل للمباراة النهائية، والتي كان المتوقع لها إيرادات تتجاوز 150 مليون جنيه مصري عوائد بيع تذاكر الثلاث مباريات القادمة لو كان المنتخب وصل للمباراه النهائية.



وأشار إلي أنه في حالة فوز مصر ببطولة الأمم الافريقية كانت ستتحصل علي ٤.٥ مليون دولار أي ما يعادل ٧٦ مليون جنيه، بالإضافة إلى خسائر المحلات والمطاعم التي استأجرت مساحات داخل استاد القاهرة آملًا في البيع لجماهير وعشاق الكره المصرية، وكانت حصيلة إيجار هذه المحلات "المطاعم والكافيهات" تتم لصالح إداره الاستاد كجزء في تكلفة تطوير الملاعب المصرية، يضاف لذلك خسائر شركات ووكالات الدعاية والإعلان، وخسائر القنوات الرياضية والبرامج الرياضية من قيمة الإعلانات التي فقدتها نتيجه خروج المنتخب المصري، والتي لن تقل عن ١٥٠ مليون جنيه مصري.



وأوضح أن الخسائر غير المباشرة والمتمثلة في خسائر ستلحق بأصحاب المطاعم والكافيهات وتجار الأدوات والملابس الرياضية والإعلام، والتي شهدت رواجًا كبيرًا خلال الفتره الماضية منذ بدء البطولة، والتي أضافت حالة من حالات الرواج الاقتصادي في السوق المصري تتجاوز مليار جنيه مصري.