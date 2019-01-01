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الثقافة

الليلة.. الأمير طاز يحتضن الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير

الأحد 07/يوليه/2019 - 02:49 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يستقبل قصر الأمير طاز٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ حفل افتتاح فعاليات الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير، الذي ينظمه قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، وكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، والجمعية المصرية للكاريكاتير ويستمر حتى 21 يوليو الجاري.

يذكر أنه يشارك في الملتقى نحو 420 عملا فنيا، لنحو 345 فنانا، من 71 دولة عربية، وأجنبية، وذلك من أصل 512 رساما، من 76 دولة، تقدموا بقرابة 1800 عملا كاريكاتوريا للمشاركة في الملتقى.

كما أن الملتقى في هذه الدورة يناقش موضوعا هام وهو الثقافة، حيث دعا الفنانون المشاركون من خلال لوحاتهم الساخرة إلي الاهتمام بالثقافة التى هي أحد الركائز الأساسية في بناء الأمم، كما أن الثقافة والفنون الراقية هي القوى الناعمة التي تدفع الشعوب للتقارب، ومزج الحضارات، ومد جسور من العلاقات الجيدة التي تؤتي ثمارها فيما بعد على كافة الدول بالرخاء والتنمية.

كما سيتم عرض مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية للأديب العالمي نجيب محفوظ، أول عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب.

وتحل دولة الكويت كضيف شرف الملتقى في دورته السادسة، كما اختير الفنان الكبير محمد عبد المنعم رخا، لتكريمه واهداء الملتقى إلى روحه.

يرأس الملتقى الفنان جمعة فرحات، والقوميسير العام الفنان فوزي مرسي، ويشارك في تنظيمه الفنانون، خالد المرصفي، وعمر صديق، ومنى إبراهيم، ومروة إبراهيم.
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