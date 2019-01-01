الأحد 07 يوليه 2019 الموافق 04 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

حوادث

بالمستندات.. محامى يطالب بإلغاء بدل الصحفيين فى دعوى قضائية

الأحد 07/يوليه/2019 - 02:42 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
طباعة
تقدم المحامي حسين بدران، بدعوى قضائية ضد نقيب الصحفيين وآخرين، والتي تحمل رقم 52721 لسنة 73 قضائية، والذي يطالب بإلغاء بند الموازنة العامة بدعم نقابة الصحفيين لمخالفة مبدأ المساواة في الدستور، وهو إلغاء البدل النقدي للتدريب والتكنولوجيا للصحفيين.

وقال "بدران"، فى دعواه، إن نقيب الصحفيين أثناء ترشحه لانتخابات النقابة شكر رئيس الحكومة ووزير المالية لزيادة بند الدعم المالى المقدم من الحكومة لنقابة الصحفيين، وذلك من خلال زيادة ما يسمى بدل التدريب والتكنولوجيا من 1800 جنيه إلى 2100 جنيه للصحفى، وكذلك زيادة المعاش من مبلغ 500 إلى مبلغ 1450 جنيه، كما تم تقديم مبلغ 20 مليون جنيه تدعم فوائدها حساب صندوق إعانات الصحف الحزبية المتعطلة، ويعطى منها إعانة بطالة إلى الصحفيين الذين لا يعملون.

وأوضح أن هذه الأرقام تنظم بلائحة داخلية داخل نقابة الصحفيين فيما يسمى بـ"بدل التكنولوجيا" وغيرها، ولكن تدرج فى الموازنة العامة للدولة كدعم مالى يقدم إلى الهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الصحفيين، والذي هي في النهاية نقابة مهنية مثلها مثل نقابة الأطباء والمهندسين والتجاريين والمحامين، وإذا كنا نعلم أن مبدأ المساواة فى الدستور والقانون مبدأ حاكم وقاطع نعلم أيضًا أن المساواة ليس معناها عدم التمييز للبعض ولكن لم توضح لنا الحكومة ما هو المعيار الذى جعلها تقرر تخصيص هذا الدعم لصالح الصحفيين ولا يوجد فى باقى المهن.

وأكد المحامي حسين بدران، أن هذا الأمر يخل بمبدأ عدم المساواة والتميز ليس بين النقابات المهنية وحسب ولكن بين أبناء المهنة الواحدة، حيث إن هذا البدل فتح باب أخر لبعض الفاسدين الذين استغلو شباب الصحفيين وجعلوهم يعملون بدون مقابل على أمل الانضمام إلى نقابة الصحفيين حتى يتمتعون بالبدل النقدى ويكون القيد بالنسبة لهم مكافأة نهاية الخدمة وليس بداية العمل المهنى الحقيقى، حيث يركن بعد ذلك الصحفى النقابى إلى البدل؛ بل ويطالب بزايدته، وهذا يفتح باب فساد أخر ويعطى انطباع لباقى المصريين أن نقابة الصحفيين أصبحت دولة داخل الدولة وأن هذا الدعم المقرر فى الموازنة العامة ما هو إلا "رشوة سياسية مقنعة" يتمتع بها الصحفيين حتى لا يوجه الرأى العام ضد الدولة وخلق للدولة بطل من ورق لا يستطيع حماية أبناء مهنته من الشباب الذين يقومون بالعمل الصحفى الحقيقى والحديث فى الصحافة الإلكترونية غير الممثلة فى نقابة الصحفيين وبالتالى لا يتم قيدهم وبالتالى لا يتم صرف البدل النقدى لهم مثل زملائهم الصحفيين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

"خان الأمانة العلمية".. لماذا انتقم عبد الصبور شاهين من نصر حامد أبو زيد واتهمه بالكفر؟

منذ حوالي 17 ساعة

إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

منذ ثلث ساعة

مصرع عائلة سعودية بأكملها فى حريق مآساوى بالرياض

منذ حوالي 3 ساعات

أجيرى: أنا المسؤول الأول عن الخسارة وأتحملها كاملة

ads

الصور

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

image description

100 صورة من لقاء توديع مصر لأمم أفريقيا 2019

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

ads

الأكثر قراءة

مصرع عائلة سعودية بأكملها فى حريق مآساوى بالرياض

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

ستوديو

"حتحوت" يكشف بديل محمد عواد في حال فشل مفاوضات ضمه للزمالك

تامر بدوي: كوبر كان شماعة لأخطاء اتحاد الكرة

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني ويتقدم باستقالته

طارق يحيى: اختيارات أجيري عجيبة.. وعودة وردة كان قرار خاطئ

ads

رياضة

استقالة مجدى عبدالغنى وكرم كردى من اتحاد الكرة

ديبالا يتحدث عن اللعب بجوار ميسى فى كوبا أمريكا

استقالة رئيس لجنة الحكام من اتحاد الكرة

استقالة سيف زاهر وحازم إمام من اتحاد الكرة

الرئيس نيوز

أحمد مجاهد يؤكد التزامه بالاستقالة والاستمرار في البطولة

سيف زاهر يلبي دعوة أبوريدة ويستقيل من اتحاد الكرة

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني ويتقدم باستقالته

السيسى يصل النيجر لرئاسة القمة الأفريقية الاستثنائية

منوعات

7 أنشطة تعزز صحتك خلال فصل الصيف

دوق ودوقة "ساسكس" يكشفان عن صورة جديدة لطفلهما بمناسبة تعميده

وزارة العمل السعودية ترتكب خطأ فادحًا وتتسبب فى طرد المواطنين من عملهم

مخلوق غريب يزور إندونيسي ليلًا (فيديو)

كشكول

رئيس جامعة سوهاج يدعم ايناكتس قبل ساعات من المشاركة في المسابقة الكبرى

جامعة سوهاج تختتم فعاليات دورة التميز الإداري

ننشر نتيجة الفرقة الرابعة لـ"لغة عربية" جرجا

"لغة عربية المنوفية" تنفى حجب نتائج الطلاب بسبب الرسوم الدراسية

إسلام سياسي

"الباز" يكشف نشاط قنوات الإخوان الإرهابية بعد تحريك سعر الوقود

ليزا سميث داعشية إيرلندية: لم أقتل او احمل أفكارا إرهابية

باحث:هناك انتفاضة داخل الإخوان الإرهابية ضد قياداتها التاريخية

السعودية تنفي هجمات جماعة الحوثي الإرهابية علي مطار جازان

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

صدور طبعة جديدة من قصة "حى بن يقظان"

الليلة.. "ضحكات هستيرية" على طاولة مركز الحرية للإبداع

سوار التونسية: الدراما المصرية أقوى من التركية

"عزيزي الكاتب".. خطابات متخيلة تنتقد آلية دور النشر في رفض الأعمال الأدبية

صفحتنا ع الفيس بوك