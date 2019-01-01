بالمستندات.. محامى يطالب بإلغاء بدل الصحفيين فى دعوى قضائية

تقدم المحامي حسين بدران، بدعوى قضائية ضد نقيب الصحفيين وآخرين، والتي تحمل رقم 52721 لسنة 73 قضائية، والذي يطالب بإلغاء بند الموازنة العامة بدعم نقابة الصحفيين لمخالفة مبدأ المساواة في الدستور، وهو إلغاء البدل النقدي للتدريب والتكنولوجيا للصحفيين.



وقال "بدران"، فى دعواه، إن نقيب الصحفيين أثناء ترشحه لانتخابات النقابة شكر رئيس الحكومة ووزير المالية لزيادة بند الدعم المالى المقدم من الحكومة لنقابة الصحفيين، وذلك من خلال زيادة ما يسمى بدل التدريب والتكنولوجيا من 1800 جنيه إلى 2100 جنيه للصحفى، وكذلك زيادة المعاش من مبلغ 500 إلى مبلغ 1450 جنيه، كما تم تقديم مبلغ 20 مليون جنيه تدعم فوائدها حساب صندوق إعانات الصحف الحزبية المتعطلة، ويعطى منها إعانة بطالة إلى الصحفيين الذين لا يعملون.



وأوضح أن هذه الأرقام تنظم بلائحة داخلية داخل نقابة الصحفيين فيما يسمى بـ"بدل التكنولوجيا" وغيرها، ولكن تدرج فى الموازنة العامة للدولة كدعم مالى يقدم إلى الهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الصحفيين، والذي هي في النهاية نقابة مهنية مثلها مثل نقابة الأطباء والمهندسين والتجاريين والمحامين، وإذا كنا نعلم أن مبدأ المساواة فى الدستور والقانون مبدأ حاكم وقاطع نعلم أيضًا أن المساواة ليس معناها عدم التمييز للبعض ولكن لم توضح لنا الحكومة ما هو المعيار الذى جعلها تقرر تخصيص هذا الدعم لصالح الصحفيين ولا يوجد فى باقى المهن.



وأكد المحامي حسين بدران، أن هذا الأمر يخل بمبدأ عدم المساواة والتميز ليس بين النقابات المهنية وحسب ولكن بين أبناء المهنة الواحدة، حيث إن هذا البدل فتح باب أخر لبعض الفاسدين الذين استغلو شباب الصحفيين وجعلوهم يعملون بدون مقابل على أمل الانضمام إلى نقابة الصحفيين حتى يتمتعون بالبدل النقدى ويكون القيد بالنسبة لهم مكافأة نهاية الخدمة وليس بداية العمل المهنى الحقيقى، حيث يركن بعد ذلك الصحفى النقابى إلى البدل؛ بل ويطالب بزايدته، وهذا يفتح باب فساد أخر ويعطى انطباع لباقى المصريين أن نقابة الصحفيين أصبحت دولة داخل الدولة وأن هذا الدعم المقرر فى الموازنة العامة ما هو إلا "رشوة سياسية مقنعة" يتمتع بها الصحفيين حتى لا يوجه الرأى العام ضد الدولة وخلق للدولة بطل من ورق لا يستطيع حماية أبناء مهنته من الشباب الذين يقومون بالعمل الصحفى الحقيقى والحديث فى الصحافة الإلكترونية غير الممثلة فى نقابة الصحفيين وبالتالى لا يتم قيدهم وبالتالى لا يتم صرف البدل النقدى لهم مثل زملائهم الصحفيين.