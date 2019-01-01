لأول مرة.. طرح 16 قطعة "أرض مشاتل" بمدينة بدر

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، عن طرح (16) قطعة أرض " مشاتل"، فى معظم أحياء المدينة بنظام حق الإنتفاع السنوي لعرض وبيع الأشجار والزهور للمواطنين والزائرين، بهدف زيادة مساحة الرقعة الخضراء فى أحياء المدينة.



وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل لشباب المدينة، والأولوية لمن يحمل بطاقة رقم قومي مدون فيها محل الإقامة مدينة "بدر"، مشيرًا إلى أن فتح باب الشراء لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بقطع أراضى "المشاتل"، سيبدأ من يوم الأحد 7 7 2019، حتى يوم الخميس 11 7 2019.



وفى نفس السياق، قال محمد عبدالرازق، المشرف العام على إدارة التنمية بجهاز مدينة بدر، إن مساحة قطعة الأراض 96 متر مربع، وتوجد فى الأماكن والتقاطعات الحيوية والرئيسية زات الكثافات الكبيرة ومداخل ومخارج الأحياء، وذلك لسهولة وصول المواطنين إليها ولضمان نجاح المشروع ماديًا للاستمرار فيه، كاشفًا أن هذا النوع من الطرح يقدم لأول مرة فى تاريخ المدينة منذ إنشائها.