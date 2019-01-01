استقالة مجدى عبدالغنى وكرم كردى من اتحاد الكرة

أعلن كرم كردي ومجدي عبدالغني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استقالتهم من عضوية المجلس استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية.



كما أعلن عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استقالته، كما أعلن الإعلامى سيف زاهر، عضو اتحاد الكرة، عن استقالته من المجلس أيضا.



وقال سيف زاهر على حسابه بموقع تويتر: بعد هزيمة منتخبنا المصري اليوم وجب علينا جميعا تحمل المسئولية.. ولذا أتقدم باستقالتى من الاتحاد المصرى لكرة القدم.



كما تقدم الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة باستقالته من مجلس الاتحاد.



وأعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.



وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.