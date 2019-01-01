صدور طبعة جديدة من قصة "حى بن يقظان"

صدرت حديثا عن دار آفاق للنشر والتوزيع٬ طبعة جديدة من كتاب "حي بن يقظان" تحقيق وتعليق٬ أحمد أمين. وتشمل "حي بن يقظان" لابن سينا و"حي بن يقظان" لابن طفيل و"حي بن يقظان" للسهروردي٬ وبحث عن الفروق بين الثلاثة.كانت الطبعة الأولي من الكتاب قد صدرتاحتفاء واحتفالا بمناسبة العيد الألف لمولد ابن سينا.



تدور القصة حول شخص يدعى "حي بن يقظان" نشأ في جزيرة وحيدا، ترمز للإنسان وعلاقته بالكون والدين، كما تحتوي على العديد من القصص والأساطير الفرعية، كتبها الفلاسفة الثلاثة واحتوت مضامين فلسفية. أول منشيء لقصة حي بن يقظان هو الفيلسوف ابن سينا، وفعل ذلك أثناء سجنه، ثم أعاد بناءها شهاب الدين السهروردي، وبعدها كتبها الفيلسوف الأندلسي ابن طفيل.