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عالم

مصرع 3 وإصابة 6 فى انفجار شاحنة نقل وقود بروسيا

الأحد 07/يوليه/2019 - 02:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
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صرح رئيس المكتب الصحفي لمديرية وزارة الداخلية الروسية في مقاطعة يكاتيرينبورع، فاليري جوريليخ، اليوم الأحد بأن صهريج لنقل الوقود انفجر في منطقة سفيردلوفسك، مشيرا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون.

وقال رئيس المكتب: إن "سائق الشاحنة الصهريجية المملوءة بحوالي 54 طنًا من الوقود… سمح لنفسه حينما كان متجها إلى قرية كيتليم لتزويد معدات لاستخراج الحجر الصخري بالوقود، بتحميل نحو سبعة أشخاص — سائحين فوق الصهريج ونتيجة لذلك، فقد السائق السيطرة على الشاحنة ووقع بحفرة مما تسبب في اشتعال الشاحنة والذي تبع ذلك انفجار. وفقا للبيانات الأولية، توفي ثلاثة أشخاص".

وفقا للمتحدث، وقع الحادث الساعة 00.15 بالتوقيت المحلي (22.15 بتوقيت موسكو) في الكيلومتر 44 من طريق كاربينسك-كيتليم السريع.
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