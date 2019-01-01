"جهاز بدر": عمل محددات سرعة بحى الصفوة فى المدينة

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدنية بدر الجديدة ، إنه في إطار حرص جهاز المدينة على سلامة وأمن مستخدمي الطريق تم عمل محددات سرعة بحي الصفوة بالمدنية.



وأووضح رئيس جهاز تمية مدينة بدر الجديدة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب على السائقين الإلتزام بهدوء السرعات المقررة، وذلك حافظً على سلامة المواطنين بأحياء المدينة .



وكشف رئيس جهاز تنميه مدنية بدر الجديدة، عن استمرار الجهاز فى حملة تأهيل الطرق بالمدينة ونظافتها، وأيضًا استمرار حملات إنارة الشوارع وإعادة الشيء إلى أصله بعد عمليات الترفيق من دخول الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى زيادة عملية التشجير خلال الفترة الحالية.