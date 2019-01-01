ديبالا يتحدث عن اللعب بجوار ميسى فى كوبا أمريكا

تحدث باولو ديبالا عن فوز منتخب بلاده الأرجنتين أمام تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بكوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل.



وفازت الأرجنتين بنتيجة (2-1)، وسجل ديبالا هدف التانجو الثاني، وقد تحدث عن اللعب جوار ليونيل ميسي.



وقال ديبالا في تصريحات لـ"بي إن سبورتس": "أنهينا كوبا أمريكا بهذه الطريقة ولعبنا بشكل جيد، مباراة صعبة وكان هناك اشتباكات لكننا حققنا الفوز وحققنا المركز الثالث".



وأضاف: "أنا شخصيا لعبت بأريحية مع ميسي وأتمنى أن يكون شعوره نفس الشيء ولكن اللاعبون يجب أن يتعرفوا على بعضهم البعض ويتدربوا بشكل منتظم".



يذكر أن ميسي تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد اشتباك مع مدافع تشيلي جاري ميديل والذي تم طرده هو الأخر في الدقيقة 37 من المباراة.