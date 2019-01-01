استقالة رئيس لجنة الحكام من اتحاد الكرة

أعلن عصام عبدالفتاح، عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، استقالته من عضوية المجلس استجابة لدعوة المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية.



وكان المهندس هاني أبوريدة أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليًا.



وقال "أبوريدة" إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.