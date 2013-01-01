الليلة.. "ضحكات هستيرية" على طاولة مركز الحرية للإبداع

تشهد قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، ندوة لمناقشة كتاب "ضحكات هستيرية"، للكاتب أحمد دسوقي، حيث يناقش الكتاب الدكتور محمد عبدالمنعم، ويدير اللقاء الكاتبة جيهان السيد.



يشار إلى أن أحمد الدسوقي حاصل على جائزة إحسان عبدالقدوس مرتبة ثالثة عام 2013 عن رواية "شرائح"، ووصل للقائمة القصيرة بجائزة صالون نجيب الثقافي في القصة القصيرة عن قصة "حمقاء القمر".



تتناول المسرحية قصة ملك ظالم يعيش في قصره العاجي، وقد أصابه الملل وغادرته السعادة، وأراد أن يخرج من الحالة بأي وسيلة، لم تنجح اقتراحات ومحاولات وزيره، فحاول أن يبتكر خطة جديدة لتسلية الملك، فاقترح إجراء مسابقة يشترك بها من شاء من الرعية وتتوالى الأحداث.