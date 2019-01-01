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رياضة

مورجان بعد "الاحتفال الجدلى": حلال للرجال حرام علينا

الأحد 07/يوليه/2019 - 01:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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عبرت نجمة كرة القدم النسائية الأمريكية، أليكس مورجان، عن دهشتها بسبب كم وحجم الانتقادات التي نالتها عقب احتفالها بتسجيل هدف ضد المنتخب النسائي الإنجليزي، وزعمت أن هذه الانتقادات تدل على "ازدواجية المعايير".

وقالت أليكس مورجان في تصريح لصحيفة الجارديان البريطانية إن طريقة احتفالها هي "ارتشاف الشاي"، مشيرة إلى أن "ارتشاف الشاي يحكي قصة.. وهذه القصة هي الأنباء التي انتشرت‘ (الشائعات).. لذلك فلا يقصد منها النيل من إنجلترا بأي شكل من الأشكال".

ووفقا لصحيفة الجارديان فإن الشاي يشير في الغالب إلى "الشائعات"، وارتشاف الشاي يعني "العلم والمعرفة بشأن هذه الشائعات".

وأضافت لاعبة المنتخب الأميركي للسيدات قائلة "أعتقد أن هناك شكلا من أشكال ازدواجية المعايير بالنسبة إلى الإناث في الرياضة، بمعنى الشعور بضرورة أن نكون متواضعات عند نجاحنا وأن علينا الاحتفال ولكن ليس كثيرا وإنما القيام بشيء ما، ولكن بطريقة محدودة أو بلا مبالغة".

وأشارت إلى أن اللاعبين الذكور في جميع أنحاء العالم يحتفلون في المناسبات والأحداث الرياضية الكبيرة، كل بطريقته، وتابعت "لكن عندما أحتفل بطريقة ارتشاف الشاي.. فإنني اتعرض للنقد".

وكانت مورغان تعرضت للانتقادات وأثارت ضجة بسبب طريقتها في الاحتفال (ارتشاف الشاي) بعد أن سجلت هدفا لصالح المنتخب الأميركي ضد نظيره الإنجليزي في المباراة التي جرت في مدينة ليون الفرنسية وانتهت المباراة بفوز منتخب سيدات الولايات المتحدة على سيدات إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

وجاءت معظم الانتقادات من جانب الإنجليز الذين عبروا عن سخطهم من طريقة مورجان في الاحتفال، واعتبر البعض أن الهدف من الحركة هو السخرية من إنجلترا التي يشكل الشاي مشروبا "وطنيا" أو رئيسيا على موائدها.

وذهب بعض المعلقين إلى أبعد من ذلك، فرجحوا ألا تكون الحركة احتساءً للشاي، وإنما وضعا للفافة "حشيش" بين الشفتين، إذ بدت مورجان كشابة تسحب الدخان بشراهة.

واستند القائلون بهذا الرأي، إلى أن اللاعبة الأمريكية كانت ترفع الأصبع الخنصر، في يدها، وذاك تحديدا ما يقوم به الأشخاص الذين يقومون بتدخين "الماريوانا".
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