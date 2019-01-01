انتشال 13 جثة لمهاجرين أفارقة قبالة السواحل التونسية

تمكنت فرق الإنقاذ بالحرس البحري والدفاع المدني في تونس أمس السبت، من انتشال 13 جثة لمهاجرين غير شرعيين أفارقة، كانوا قد لقوا حتفهم غرقا في وقت سابق قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم التسلل خلسة إلى إيطاليا، بحسب مسؤول تونسي.



وقال رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بمدينة مدنين منجي سليم، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن فرق الإنقاذ التابعة للحرس البحري والحماية المدنية في محافظة مدنين بأقصى الجنوب الشرقي التونسي، تمكنت اليوم من انتشال 13 جثة لمهاجرين غير شرعيين أفارقة، لقوا حتفهم غرقا في عرض البحر قبالة السواحل التونسية.



وتابع منجي أن عملية انتشال هذه الجثث تمت صباح اليوم قبالة سواحل منطقة "الجرف" بمحافظة مدنين، بالإضافة إلى منطقة "الكتف" التابعة لمدينة بنقردان بأقصى الجنوب الشرقي التونسي، غير بعيد عن الحدود مع ليبيا.



وأضاف أن عمليات البحث مازالت مُتواصلة على طول سواحل محافظة مدنين، مُرجحا في هذا السياق ارتفاع عدد الجثث التي قد تُنتشل خلال الساعات القادمة.



وتابع قائلا إن المُعطيات الأولية تُرجح أن تكون هذه الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين أفارقة كانوا قد انطلقوا من السواحل الليبية الإثنين الماضي وغرق مركبهم قبالة السواحل التونسية.



وكان الناشط الحقوقي التونسي مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، قد أكد الخميس الماضي، فقدان أكثر من 80 مهاجرا غير شرعي إثر غرق مركبهم في عرض البحر قبالة السواحل التونسية.