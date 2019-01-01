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عالم

العراق: لا نقيم علاقات مع إسرائيل ونلتزم بالمقاطعة

الأحد 07/يوليه/2019 - 01:26 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكد العراق أمس السبت، أنه لا يقيم أي علاقات مع اسرائيل، وأنه ملتزم بمقاطعتها.

وجاء التأكيد العراقي في بيان أصدرته وزارة الخارجية قالت فيه إن "وسائل الإعلام تناقلت تصريحات غير مناسبة على لسان السفير العراقي في واشنطن".

وكانت وسائل إعلام نسبت للسفير العراقي في واشنطن فريد ياسين تصريحات اعتبر فيها أن هناك "أسبابا موضوعية" قد تدعو لإقامة علاقات بين العراق وإسرائيل.

ولا يقيم العراق علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.

وقال بيان الخارجية العراقية إن "الدول ووسائل الإعلام تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، والتي غالبا ما تمثل محورا أساسيا في المؤتمرات واللقاءات التي يحضرها ممثلونا ووفودنا في الخارج".

وأضاف أنه "يحصل أحيانا اجتزاء، أو نقص تعبير يقع فيه البعض يشوه موقف العراق المبدئي".

وتابع البيان "نجدد التأكيد أن موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئي والتاريخي برفض الاحتلال الإسرائيلي، واغتصابه لأرض عربية، وإننا لا نقيم أي علاقات مع دولة الاحتلال، وملتزمون بمبدأ المقاطعة".

وشدد البيان على أن العراق "كان في جميع المحافل الإقليمية والدولية وعلى طول التاريخ، داعما للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في نضاله، والدفاع عن حقوقه".

كما أكد البيان أن العراق "لم يتخل يوما واحدا عن موقفه الرافض لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض والذي يقتل، ويهجر، ويدمر حياة الإنسان ظلما وعدوانا".
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