الأوقاف تعلن إخراج أهم كتاب فى فقه السيرة النبوية المشرفة

قالت وزارة الأوقاف إن قطار التجديد أخذ انطلاقته الكبرى بقوة وسرعة فائقتين في وزارة الأوقاف المصرية، سواء من جهة إعداد شباب الأئمة وحسن تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بأدوات البحث العلمي أم من جانب التأليف والبحث العلمي والقراءة الجديدة الواعية لتراثنا الفكري وإعادة كتابته بلغة عصرية رصينة تراعي ظروف العصر وطبيعته ومستجداته.



وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الأوقاف، إخراج أحدث كتاب في فقه السيرة النبوية المشرفة من إعداد أحد أئمة الوزارة المتميزين الدكتور أسامة فخري الجندي، وبمراجعة وتدقيق فريق عمل متميز من شبابها ومن الإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف وزير الأوقاف وتقديم مطول أربى على عشرين صفحة، وجه من خلاله بما يشبه التتمة اللازمة لهذا الكتاب القيم.



ومن ناحيته قال وزير الأوقاف: "إن الكتاب أراه فريدا في بابه، وأنه سيشق طريقه بقوة بين أفضل الكتابات في هذا العلم، كما سيفتح الباب لكتابات مماثلة في ضروب وفنون العلم الأخرى على أيدي أبنائنا من شباب علماء الأوقاف الذين قمنا بإعدادهم على مدار ست سنوات متتابعة بعناية بالغة، والذين يمثلون اللبنة الأولى لمركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية".



وأضاف: "ليسهموا بل ليقودوا ببنيتهم الفكرية العصرية مع زملائهم وأساتذتهم من العلماء المستنيرين بالأزهر الشريف سفينة التجديد التي أبحرت من ميناء الأوقاف العلمي ولن ترتد للخلف حتى تحقق بغيتها كاملة في نشر صحيح الإسلام، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه، واقتلاع الفكر المتطرف من جذوره، واستعادة الخطاب الديني من مختطفيه والمتاجرين به، ووضعه في الأيدي الأمينة الواعية المستنيرة، القادرة على إعادة قراءة التراث قراءة أمينة وواعية وغير مجتزأة، بلغة رصينة تنطلق من محصول علمي وفكري كبير وتراعي الواقع والمستجدات العصرية برؤية ثاقبة وبصيرة نافذة بإذن الله تعالى".