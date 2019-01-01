أمير طعيمة مهاجما أجيرى: أسوء مدير فنى فى تاريخ المنتخب

هاجم الشاعر أمير طعيمة، أجيري المدرب الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد هزيمة المنتخب من نظيره جنوب إفريقيا في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، السبت.



وقال "طعيمة" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يعني الأعمي شايف أن أدائك البدني بينزل دايمًا في الشوط الثاني، تقوم ساحب هاف ديفيندر وتنزل وسط مهاجم وتفتح الملعب أكتر ما هو مفتوح".



وأضاف: "الجمهور مش هيكسب لوحده وأجيري أسوأ مدير فني يمسك المنتخب في تاريخه، اختيارات سيئة وخطة عشوائية وعكنن على ١٠٠ مليون".



واختمم: "الجمهور المصري: عملنا اللي علينا بس كنّا بننفخ في قرية مقطوعة".



وودع المنتخب المصري البطولة بعد تلقيه الهزيمة الأولى في دوري الستة عشر في بطولة أمم أفريقيا 2019.