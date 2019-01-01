إصابة 20 شخصا إثر انفجار فى مركز تسوق بولاية فلوريدا الأمريكية

أصيب 20 شخصا على الأقل أمس (السبت) جراء حادث انفجار بسبب غاز في مركز تسوق في مدينة بلانتيشن بولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وقال رئيس إدارة مكافحة الحرائق في المدينة جويل جوردون إن اثنين من المصابين تعرضا لإصابات خطيرة جراء الحادث الذي وقع في مركز التسوق في المدينة بالقرب من مدينة فورت لودرديل.



وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أضرارا فادحة لحقت بمبنى شركة (إل إيه فيتنس) والمباني القريبة داخل مركز التسوق، حيث تواصل السلطات بحثها للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.



وتم إغلاق شارع رئيسي قرب مركز التسوق، ولا تزال فرق الإنقاذ تفتش المكان الذي أغلقته الشرطة.