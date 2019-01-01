رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد مشروعات الإسكان (صور)

أكد المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن هناك تعليمات من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة لمشروع "دار مصر" المرحلة الأولى، والمشروعات السكنية القائمة بالمدينة، وذلك لتفادي حدوث بعض المشكلات التي تُهِيب قاطني الوحدات السكنية.



وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على شركات المقاولات المسند إليها بعض المشروعات في قطاع المياه والصرف الصحي والطرق الدخلية بالمدنية، بالإنتهاء من تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة.



جدير بالذكر، أن رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، قام بجولة تفقدية اللمشروعات التي يجري تنفيذها بالمدينة، للتأكد من سير العمل بالكفاءة المطلوبة، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي يتم تنفيذها.