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رياضة

لاعب جنوب أفريقيا: كان بإمكاننا الفوز على مصر بنتيجة أكبر

الأحد 07/يوليه/2019 - 01:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يرى كريستوفر لورش لاعب جنوب أفريقيا، أنه كان بإمكان فريقه تحقيق الفوز بنتيجة أكبر على مصر في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، في إطار مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وقال لاعب جنوب أفريقيا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد بالهدف الذي سجلته وتتويجي بجائزة رجل المباراة، الانتصار كان في غاية الصعوبة خاصة أننا نواجه فريقًا بحجم مصر".

وأكمل: كنا الأفضل في كل شيء، نستحق الفوز والتأهل عن جدارة، أضعنا الكثير من فرص التهديف التي لو سجلت لكانت النتيجة أكبر من ذلك.

وأضاف: "انتظرت فرصتي وعندما جاءت نجحت في استغلالها وتسجيل هدف أدى إلى صعودنا لدور الثمانية، ونتمنى استكمال المشوار إلى أبعد نقطة في البطولة".

وأتم: "أتوجه بالشكر للجماهير المصرية التي قامت بتحيتنا بعد اللقاء، وأتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم".

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره منتخب مصر بعد الفوز بنتيجة (1-0)، أمس السبت، في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة.
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