جوجل تستعد لإدهاش العالم بهاتف على شكل كتاب

سجلت شركة جوجل الأمريكية براءة اختراع لأول هاتف في العالم متعدد الشاشات يمكن ثنيه أكثر من مرة مثل الكتاب.



ابتكرت الشركة العملاقة فكرة ثورية في عمل الهواتف الذكية التي تقدم جهازا بأكثر من شاشة قابلة للطي والتمرير خلف بعضها البعض.



ووصفت التقارير العلمية المشروع القادم لجوجل بقولها إنه سيهز العالم ويتفوق على جميع الشركات المنافسة في سوق الهواتف النقالة الحديثة.



ووفقا لموقع "تومز غايد" التقني المتخصص فإن شاشات الجهاز المطور ستكون من نوع "سوبر أموليد" القابلة للثني.



وبحسب المعلومات الواردة في براءة الاختراع فإن جميع المكونات الداخلية للهاتف مثل البطارية والمعالج والكاميرا ستكون في الجهة الخلفية للهاتف في آخر شاشة قابلة للثني، ما سيجعلها تشبه كأن الشخص يقلب صفحات كتاب.