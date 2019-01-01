سوار التونسية: الدراما المصرية أقوى من التركية

تستعد الفنانة التونسية الشابة "سوار" للمشاركة في مسلسل عربي٬ بإنتاج ضخم سيتم تصويره خلال الفترة المقبلة في إحدى الدول الأوربية، حيث تقدم في هذا العمل شخصية مختلفة عن الأعمال التي شاركت فيها من قبل سواء في الأعمال التونسية أو الخليجية.



فيما قال محمود علي، مدير أعمال "سوار"، في تصريحات لـ"الدستور"، إنها تتكتم على تفاصيل العمل والنجوم المشاركين فيه لحين الانتهاء من فترة التحضيرات الأولية ومن ثم البدء في تصوير المشاهد الأولى، حيث تسعى للمشاركة في أعمال عربية خلال الفترة المقبلة لتقترب من الجمهور العربي وتكون قاعدة جماهيرية تستطيع من خلالها أن تصل إلى الجمهور المصري العظيم.



وأوضح أن "سوار" متابعة جيدة للدراما المصرية، وترى أنها الأولى عربيًا؛ بل تتفوق على الدراما التركية، وأنها أشادت بالنجاح الكبير الذي تحققه الأعمال المصرية في الآونة الأخيرة.