الاحتلال يغلق حاجز جبع ومداخل بلدة حزما بدعوى وقوع عملية دهس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء السبت، حاجز جبع، ومداخل بلدة حزما الرئيسية شمال القدس المحتلة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من البلدة، بدعوى وقوع عملية دهس لجنود في المكان.



وذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن 4 جنود أصيبوا جراء تعرضهم للدهس قرب حاجز حزما وأن قوات من شرطة وجيش الاحتلال شرعوا بعملية تمشيط في بلدة حزما بدعوى البحث عن السيارة التي نفذت عملية الدهس".



وأشارت المصادر إلى أن إصابة أحد الجنود متوسطة، فيما إصابة الثلاثة الآخرين طفيفة.



وأفاد مراسل "وفا" بأن قوات الاحتلال حاصرت بلدة حزما وأغلقت كافة مداخلها، وأن جنود الاحتلال ينتشرون في شارع حزما الرئيسي.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات المواطنين من المرور من شارع حزما الرئيسي مما تسبب في ازمة سير وصلت من مفرق عناتا حتى مفرق قرية جبع.



وبين المراسل ان جنود الاحتلال عادة ما يقومون بإغلاق مدخل طبلاس في منطقة معتمة قرب بلدة حزما، بهدف إرهاب المواطنين، لافتا الى احتمالية ان تكون عملية الدهس مجرد حادث سير وليس عملية مدبرة كما تزعم شرطة الاحتلال.