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رياضة

أجيرى: أنا المسؤول الأول عن الخسارة وأتحملها كاملة

الأحد 07/يوليه/2019 - 12:42 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ودع منتخب مصر لكرة القدم بطولة أمم أفريقيا بعد الخروج من دور الـ16 إثر الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا.

وصرح خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، في مؤتمر صحفي أعقب المباراة: "حاولنا التسجيل في مرمى جنوب أفريقيا، لكننا واجهنا فريقا يمتلك خط دفاع قوي للغاية، بالفعل خلقنا العديد من الفرص التهديفية، لكن جنوب أفريقيا كان منتخبا جيدا".

وأضاف أجيري "فخور بكل من كان معي من لاعبين، رغم الخسارة اتقدم لهم بكل التحية، وأنا المسؤول الأول عن الخسارة واتحملها كاملة"، مؤكدا أن "فريق جنوب أفريقيا كان يضغط بقوة وشكل جيد، حاولنا استغلال اندفاعهم، ولكن الهدف الذي أحرزوه قلب الأمور رأسا على عقب".

وأشار أجيري إلى أنه "عقب المباراة تحدثت فقط مع اللاعبين، ولم يصدر أي قرار مني أو من اتحاد الكرة، غدا سيكون هناك اجتماع مع اتحاد الكرة لتحديد الخطوة المقبلة".

وشدد أجيري على أن "الجميع يشعرون بحزن شديد، سنقوم بدراسة أسباب الخروج وسنعمل على إعداد تقرير مفصل بشأن ما حدث، حتى الأن لا سبب واضح للهزيمة، فقد قدم كل من جنوب أفريقيا ومصر مستويات متشابهة، الفارق الوحيد فقط هو تسجيلهم لهدف".

واختتم أجيري بقوله "لن أتحدث عن أي لاعب خارج المنتخب، وأنا راض للغاية عن القائمة التي قمت باختيارها".
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