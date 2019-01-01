لاعب نابولى يحدد شرطه لرفض عرض ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن الشرط الذي وضعه لاعب نابولي، من أجل البقاء داخل صفوف الفريق بالفترة المقبلة.



وذكرت صحيفة "آل ماتينو" الإيطالية، أن الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي، يرغب في مضاعفة راتبه من أجل رفض الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.



وأضافت أن اللاعب سعيد بالبقاء في ملعب سان باولو، إلا أنه يتوقع تقدير ولائه للنادي، مشيرة إلى أنه لا يكسب سوى 1.5 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد، ويود مضاعفة راتبه بعد موسمه الأول مع فريق الجنوب.



ويعد فابيان رويز، أحد الأهداف الأساسية لريال مدريد، حيث يرغب النادي الملكي في التعاقد معه، بعد موسمه المثير للإعجاب في الدوري الإيطالي، بجانب أدائه برفقة منتخب إسبانيا ببطولة أوروبا تحت 21 عاما، بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.