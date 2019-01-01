فى خدمتك.. الخطوات المطلوبة عند السفر للخارج
الأحد 07/يوليه/2019 - 06:29 ص
مرام سعيدطباعة
كشفت وزارة الهجرة عن مجموعة من الخطوات يجب أن تأخذها عندما تُرِيد السفر إلى الخارج، وتعرض "الدستور" هذه الخطوات على النحو التالي:
أولًا: الخطوات المطلوبة قبل السفر إلى الخارج
1- حدد أحلامك وأفكارك.
2- اعرف الدوافع ومثيرات الاهتمام بالهجرة.
3- جمع معلوماتك.
4- اعرف طرق الهجرة الآمنة
5- احسب المكاسب والخسائر المترتبة على قرار السفر.
6- خذ قرارك.
ثانيًا: الخطوات التي تلى قرار السفر
1- التعامل مع السفارات.
2- التدريبات المطلوبة.
3- نصائح الاستعداد للرحلة.
4- الارشادات الواجبة.
5- الاندماج في المجتمعات المضيفة.
6- أن تكون ملمًا بلغة البلد الذي ستسافر إليه.
7- أن تكون ملمًا ببعض المعلومات عن البلد الذي ستتجه إليه.
أولًا: الخطوات المطلوبة قبل السفر إلى الخارج
1- حدد أحلامك وأفكارك.
2- اعرف الدوافع ومثيرات الاهتمام بالهجرة.
3- جمع معلوماتك.
4- اعرف طرق الهجرة الآمنة
5- احسب المكاسب والخسائر المترتبة على قرار السفر.
6- خذ قرارك.
ثانيًا: الخطوات التي تلى قرار السفر
1- التعامل مع السفارات.
2- التدريبات المطلوبة.
3- نصائح الاستعداد للرحلة.
4- الارشادات الواجبة.
5- الاندماج في المجتمعات المضيفة.
6- أن تكون ملمًا بلغة البلد الذي ستسافر إليه.
7- أن تكون ملمًا ببعض المعلومات عن البلد الذي ستتجه إليه.