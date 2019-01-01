فى خدمتك.. الخطوات المطلوبة عند السفر للخارج

كشفت وزارة الهجرة عن مجموعة من الخطوات يجب أن تأخذها عندما تُرِيد السفر إلى الخارج، وتعرض "الدستور" هذه الخطوات على النحو التالي:



أولًا: الخطوات المطلوبة قبل السفر إلى الخارج



1- حدد أحلامك وأفكارك.

2- اعرف الدوافع ومثيرات الاهتمام بالهجرة.

3- جمع معلوماتك.

4- اعرف طرق الهجرة الآمنة

5- احسب المكاسب والخسائر المترتبة على قرار السفر.

6- خذ قرارك.



ثانيًا: الخطوات التي تلى قرار السفر



1- التعامل مع السفارات.

2- التدريبات المطلوبة.

3- نصائح الاستعداد للرحلة.

4- الارشادات الواجبة.

5- الاندماج في المجتمعات المضيفة.

6- أن تكون ملمًا بلغة البلد الذي ستسافر إليه.

7- أن تكون ملمًا ببعض المعلومات عن البلد الذي ستتجه إليه.