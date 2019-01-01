الأرجنتين تحقق المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا بالفوز علي تشيلي

حقق المنتخب الأرجنتيني المركز الثالث في بطولة كوبا ـ أمريكا بفوزه على المنتخب التشيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب كورنثيانز في مدينة ساو باولو، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كوبا ـ أمريكا بالبرازيل.

سجل سيرجيو أجويرو، وباولو ديبالا هدفي الأرجنتين في الدقيقتين 12 و22، فيما أحرز أرتورو فيدال هدف تشيلي الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة، رغم فقدان المنتخبين أمل الفوز باللقب، أحداثا مثيرة للجدل، أهمها تلقي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البطاقة الحمراء بعد خلاف مع التشيلي جاري ميديل الذي طرد من الملعب أيضا.

وتختم البطولة غدا باقامة المباراة النهائية بين منتخبي البرازيل وبيرو في ملعب الماراكانا.