"لورش" أفضل لاعب في مباراة مصر وجنوب أفريقيا

فاز لاعب منتخب جنوب إفريقيا "لورش"، بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وجنوب إفريقيا والتي جرت على استاد القاهرة الدولي.

وقدم اللاعب مباراة جيدة وسجل هدف الفوز لمنتخب جنوب أفريقيا علي منتخب مصر، ضمن منافسات دور الـ١٦ لكأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا بذلك الي الدور ربع النهائي للبطولة، حيث سيواجه منتخب نيجيريا.