الجزيرة يتعاقد مع البرازيلي كينو

حسمت إدارة شركة نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم صفقة التعاقد مع البرازيلي كينو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



الجزيرة وقع مع نجم نادي بيراميدز السابق لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين.



وتمت مراسم توقيع العقد مساء اليوم السبت عقب وصوله الي الإمارات ؛ على أن يتم الاعلان الرسمي خلال الساعات القادمة.



تغير ملكية نادي بيراميدز من المستشار تركي آل الشيخ إلى الإماراتي سالم سعيد الشامسي، غير بوصلة كينو من دبي إلى أبو ظبي.