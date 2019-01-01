رقم كارثي لمنتخب مصر عقب الخروج من الباب الضيق لكأس الأمم

أفسد

جنوب

احتفالات نظيره المصري بخوض مباراته رقم 100 في

لكرة القدم وأطاح به من النسخة الحالية عبر الفوز عليه 1 - 0 على استاد

السبت في دور الستة عشر للبطولة التي تستضيفها

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