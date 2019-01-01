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رياضة

في ليلة سقوط الفراعنة.. ماذا قدم صلاح أمام جنوب إفريقيا؟

السبت 06/يوليه/2019 - 11:43 م
جريدة الدستور
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قضى منتخب جنوب إفريقيا على أحلام ملايين المصريين بإحراز لقب بطولة كأس الأمم الإفريقيةلكرة القدم على أرضهم، بتحقيق مفاجأة كبرى وإقصاء الفراعنة من الدور ثمن النهائي السبت بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة.


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