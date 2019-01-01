مدرب جنوب إفريقيا: تحكمنا في الكرة ولعبنا بطريقة مصر

عبر ستيوارت باكستر المدير الفني لجنوب إفريقيا عن سعادته البالغة بعد الفوز على منتخب مصر والإطاحة به من منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.



واستطاعت جنوب إفريقيا أن تهزم مصر بهدفٍ وحيد في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة اليوم ضمن مواجهات دور الـ16 بكان 2019.



وقال باكستر خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "فريقي لعب مواجهة جيدة وبشجاعة، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعلنا أن نفوز، فريقي هو من تحكم في المباراة منذ أن بدأت وأنا سعيد بالفوز".



وأضاف: "من الهام للغاية أن لا يشعر المشجعين المصريين بالحزن وعليهم أن يدعموا لاعبيهم".



وتابع: "نود أن نحصل من الجماهير المصرية على التشجيع في المباريات المقبلة".



وواصل: "أول مباراتين لم نكن نشعر بالرضا عن أدائنا ولكن آخر مواجهة تعلمنا منها الكثير".



واختتم: "كان يجب أن نلعب بطريقة مصر وهذا أمر غير متوقع كالضغط عليهم والاستحواذ على الكرة وبالفعل نجحنا في ذلك".