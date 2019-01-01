ياسمينا العلواني توجه رسالة لـ اتحاد الكرة بعد خسارة مصر من جنوب أفريقيا

وجهت المطربة الشابة ياسمينا العلواني، رسالة نارية إلى اتحاد كرة القدم المصري، بعد خسارة منتخب مصر من جنوب أفريقيا وخروجه من دور الـ16 لـ كأس الأمم الأفريقية - مصر 2019.



وكتبت ياسمينا العلواني تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت فيها: "#اتحاد_الكرة اثبت فشله مرتين ياريت يمشوا".



وخسر المنتخب المصري بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا، التي صعدت إلى دور الثمانية لـ كأس الأمم الأفريقية - مصر 2019، لتلتقي مع منتخب نيجيريا.



وتحتضن مصر بطولة أمم أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو الماضي 2019 حتى 19 يوليو الجاري.



ويلعب في البطولة 24 منتخبًا مُقسمة على 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي المنتخبات التي تحتل المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.