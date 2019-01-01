هيرفي رينار يقترب من قيادة المنتخب السعودي

كشفت تقارير صحفية على أن الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المغرب، يقترب من قيادة المنتخب السعودي بعد خروج المغرب من كأس أمم أفريقيا.



ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“ السعودية، يوم السبت، فإن المدرب الفرنسي يقترب من قيادة ”الأخضر“ بعد وادع المنتخب المغربي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر.



المغرب أقصي من الدور ثُمن النهائي لأمم إفريقيا 2019، بعد هزيمته 1-4 بركلات الجزاء الترجيحية أمام بنين، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.



وبعث رينار، برسالة خاصة للجمهور المغربي يشكره فيها على المساندة طوال فترته في تدريب الفريق السنوات الماضية.



وقال رينار عبر صحفته على ”تويتر“: ”أود القول في تلك اللحظة الصعبة والأليمة للكرة المغربية ومحبيها شكرًا لكل اللاعبين الذين كانوا رائعين في تلك الفترة الطويلة“.



وأضاف: ”أريد أن أخبرهم أنني أحبهم وأن نتذكر اللحظات الرائعة في تلك المغامرة، وأريد شكر كل من شارك فيها“.



وواصل الفرنسي: ”أريد شكر الجماهير التي ساندتنا في مصر وروسيا والمغرب وفي كل مكان، كنتم رائعين، كرة القدم فرح وسعادة ولذا نحبها، ديما مغرب“.



ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الاتحاد المغربي أو المدرب لتوضيح مستقبله من الاستمرار أو الرحيل.



