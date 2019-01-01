منتخبا نيجيريا وجنوب أفريقيا يتأهلان إلى ربع النهائي

أقيمت مباراتان، اليوم السبت، في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ 32 التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، واسفرتا عن تأهل منتخبي نيجيريا وجنوب أفريقيا إلى الدور ربع النهائي على حساب منتخبي الكاميرون (حامل اللقب) ومصر (البلد المضيف) على الترتيب.

في المباراة الأولى فاز المنتخب النيجيري على نظيره الكاميروني 3-2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب ستاد الإسكندرية، وسجل لنيجيريا أوديون إيجالو (هدفين) وأليكس إيوبي وللكاميرون ستيفان باهوكين وكلينتون موا نجي، وفي المباراة الثانية فاز منتخب جنوب أفريقيا على المنتخب الوطني بهدف دون مقابل سجله ثيمبينكوسي لورش، وبذلك يلتقي منتخبا نيجيريا وجنوب أفريقيا في ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وكان منتخبا السنغال وبنين تأهلا أمس إلى ربع النهائي بعد فوزهما على منتخبي أوغندا والمغرب في ثمن النهائي وسيلتقيان في دور الثمانية يوم الأربعاء المقبل.

وتقام غدا مباراتان في ثمن النهائي، الأولى بين منتخبي مدغشقر وجمهورية الكونغو في السادسة مساء بملعب ستاد الإسكندرية والثانية بين منتخبي الجزائر وغينيا في التاسعة مساء على ملعب ستاد الدفاع الجوي ويلتقي الفائزان في ربع النهائي.