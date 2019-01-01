وزير الصحة التونسية تؤكد ضرورة حشد الإمكانيات لمكافحة السرطان

أكدت وزيرة الصحة التونسية (بالنيابة) سنية بالشيخ أهمية حشد كل الوسائل المتوفرة (المادية والبشرية) لمكافحة السرطان والاستفادة من التّجارب الناجحة لضمان العلاج اللازم للجميع في كلّ الأقطار الإفريقيّة، بأقل تكلفة مع تعميم البرامج الكفيلة بالنّهوض بأنماط العيش السّليم وبحماية البيئة للحدّ من هذه الظاهرة الخطيرة.

جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة الصحة التونسية وفد بلادها في مؤتمر وزراء الصحة الأفارقة، الذي اختتمت فعالياته اليوم بالعاصمة النيجرية (نيامي)، تحت شعار (عبء السرطان في إفريقيا)، وذلك ببادرة من وزارة الصحة بجمهورية النيجر.

وقد صدر عن هذا المؤتمر - المنعقد على هامش قمة الاتحاد الافريقي - "إعلان نيامي" الموقع من طرف السيدات الأول لدول افريقية، والذي ينص على تعبئة كلّ الطاقات والإمكانيّات لمكافحة السّرطان وتأمين العناية الصحيّة للمصابين في البلدان الافريقية.

وصادق وزراء الصحة الأفارقة طبقا للإعلان، على خطة للالتزام بوضع برامج الوقاية من السرطان والتّعهّد الجيّد بالحالات ضمن أولويّات المنظومة الصحيّة للدّول الإفريقيّة ودعم الشراكة بين بلدانهم.

وقامت الوزيرة سنية - بحسب بيان أصدرته وزارة الصحة التونسية اليوم السبت - بزيارة الجامعة التونسية الدولية بالنيجر، حيث بحثت مع مسؤوليها سبل تطوير التعليم العالي في مجال علوم الصحة وتصدير الخدمات الصحية نحو افريقيا.