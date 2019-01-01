مشجع كاميروني: الأسعار في مصر مازالت أقل من الكاميرون

أشاد المشجع الكاميروني شيبو إبراهيم، بالإجراءات الأمنية في مصر، قائلًا إنه قبل ذلك كان يتخوف من السير في الشوارع، أما الآن فأصبح يشعر بالآمان.

وأبدى الكاميروني خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، حزنه لارتفاع الأسعار في مصر، ومع ذلك أقر بأن الأسعار مازالت منخفضة مقارنة بأسعار الكاميرون.

ولفت إلى أن لتر البنزين في الكاميرون بدولار واحد، بينما في مصر مازال أقل من نصف دولار.

وعقب الباز، أن المصريين لا يعرفون أسعار الدول الأخرى.