الأحد 07 يوليه 2019 الموافق 04 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

بعد زلزال قوى.. سكان جنوب كاليفورنيا يتأهبون لما هو أسوأ

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:46 ص
بعد زلزال قوى.. سكان
بعد زلزال قوى.. سكان جنوب كاليفورنيا يتأهبون لما هو أسوأ
طباعة
يتأهب مسؤولو الطوارئ وسكان المنطقة الصحراوية بجنوب كاليفورنيا لحدوث توابع ربما تكون خطيرة لزلزال قوي ألحق أضرارا بمبان وخطوط للغاز وتسبب في اندلاع حرائق قرب مركز الزلزال.

وهز الزلزال الذي بلغت شدته 7.1 درجة بلدة ريدجكريست بصحراء موجافي مع حلول الليل يوم الجمعة بقوة زادت ثماني مرات عن زلزال بلغت قوته 6.4 درجة شهدته نفس المنطقة قبل 34 ساعة.

وطلب جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا مساعدة اتحادية وأعلن حالة التأهب في مكتب خدمات الطوارئ.

وقال مارك جيلاردوشي رئيس المكتب خلال مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: "لدينا بلاغات كثيرة عن حرائق معظمها نتيجة تسرب الغاز أو بسبب تضرر خطوط الغاز".

وتسببت الهزات القوية أيضُا في كسور بخطوط رئيسية للمياه وانقطاع للكهرباء عن أنحاء من ريدجكريست التي يقطنها 27 ألفا وتقع على بعد 202 كيلومتر شمال شرقي لوس أنجليس.

وقالت الشرطة إن الزلزالين لم يسفرا عن وقوع قتلى أو إصابات خطيرة لكن جيلاردوشي قال إن الحجم الإجمالي للخسائر لم يحدد بعد.

وأضاف: "كان زلزالا قويا للغاية. ونعلم أنه ستكون له سلسلة من التوابع"، وقال إن مكتبه يواجه "تحديا" في توفير الموارد اللازمة لمنطقة الزلزال المعزولة.

وبعد مرور نحو ست ساعات على وقوع الزلزال الرئيسي، بدت منطقة وسط مدينة ريدجكريست هادئة باستثناء وقوع بعض توابع الزلزال بين الحين والآخر. وشوهد سكان يجلسون على مقاعد صغيرة أمام منازلهم في الظلام. وترك كثيرون من السكان سياراتهم عند مخارج المرائب استعدادا للانطلاق بها.

وأجلت قاعدة "إير ويبونس ستيشن تشاينا ليك“ الضخمة الواقعة شمال غربي ريدجكريست الأفراد غير الأساسيين عقب الزلزال".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. اتحاد الكرة يقرر رحيل أجيري عن تدريب المنتخب

منذ حوالي 10 ساعات

"خان الأمانة العلمية".. لماذا انتقم عبد الصبور شاهين من نصر حامد أبو زيد واتهمه بالكفر؟

منذ حوالي 7 ساعات

أجيرى: أنا المسؤول الأول عن الخسارة وأتحملها كاملة

منذ حوالي 23 ساعة

محاكمة رئيس البيت الفنى للمسرح و3 من مساعديه بسبب "رامز جلال"

ads

الصور

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

image description

100 صورة من لقاء توديع مصر لأمم أفريقيا 2019

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

ads

الأكثر قراءة

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

مصرع عائلة سعودية بأكملها فى حريق مآساوى بالرياض

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

ستوديو

"حتحوت" يكشف بديل محمد عواد في حال فشل مفاوضات ضمه للزمالك

تامر بدوي: كوبر كان شماعة لأخطاء اتحاد الكرة

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني ويتقدم باستقالته

طارق يحيى: اختيارات أجيري عجيبة.. وعودة وردة كان قرار خاطئ

ads

رياضة

من هو هانى أبو ريدة؟.. إمبراطور المناصب فى عالم المستديرة

أحمد شوبير يستقيل من اتحاد الكرة

خال لطيف يعلن استقالته من اتحاد الكرة

استقالة مجدى عبدالغنى وكرم كردى من اتحاد الكرة

الرئيس نيوز

أحمد مجاهد يؤكد التزامه بالاستقالة والاستمرار في البطولة

سيف زاهر يلبي دعوة أبوريدة ويستقيل من اتحاد الكرة

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني ويتقدم باستقالته

السيسى يصل النيجر لرئاسة القمة الأفريقية الاستثنائية

منوعات

جهاز ليرز يتعرف على الأشخاص عن بعد من دقات القلوب

البحث عن عالمة أمريكية مفقودة فى جزيرة كريت اليونانية

فيضانات تهدد المجريين الأوسط والسفلى لأطول نهر فى الصين

7 أنشطة تعزز صحتك خلال فصل الصيف

كشكول

رئيس جامعة سوهاج يدعم ايناكتس قبل ساعات من المشاركة في المسابقة الكبرى

جامعة سوهاج تختتم فعاليات دورة التميز الإداري

ننشر نتيجة الفرقة الرابعة لـ"لغة عربية" جرجا

"لغة عربية المنوفية" تنفى حجب نتائج الطلاب بسبب الرسوم الدراسية

إسلام سياسي

"الباز" يكشف نشاط قنوات الإخوان الإرهابية بعد تحريك سعر الوقود

ليزا سميث داعشية إيرلندية: لم أقتل او احمل أفكارا إرهابية

باحث:هناك انتفاضة داخل الإخوان الإرهابية ضد قياداتها التاريخية

السعودية تنفي هجمات جماعة الحوثي الإرهابية علي مطار جازان

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

ضم 9 أكاديميات كونفوشيوسية كورية للتراث العالمى لليونسكو

معرض صور فى نيويورك بمناسبة 40 عاما من العلاقات الصينية الأمريكية

إضافة موقعين آخرين فى التشيك إلى قائمة التراث العالمى

"دار الفارابى" تُصدِر "مدخل إلي المقاربة الحوارية لمنطق القضايا"

صفحتنا ع الفيس بوك