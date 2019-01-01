بعد زلزال قوى.. سكان جنوب كاليفورنيا يتأهبون لما هو أسوأ

يتأهب مسؤولو الطوارئ وسكان المنطقة الصحراوية بجنوب كاليفورنيا لحدوث توابع ربما تكون خطيرة لزلزال قوي ألحق أضرارا بمبان وخطوط للغاز وتسبب في اندلاع حرائق قرب مركز الزلزال.



وهز الزلزال الذي بلغت شدته 7.1 درجة بلدة ريدجكريست بصحراء موجافي مع حلول الليل يوم الجمعة بقوة زادت ثماني مرات عن زلزال بلغت قوته 6.4 درجة شهدته نفس المنطقة قبل 34 ساعة.



وطلب جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا مساعدة اتحادية وأعلن حالة التأهب في مكتب خدمات الطوارئ.



وقال مارك جيلاردوشي رئيس المكتب خلال مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: "لدينا بلاغات كثيرة عن حرائق معظمها نتيجة تسرب الغاز أو بسبب تضرر خطوط الغاز".



وتسببت الهزات القوية أيضُا في كسور بخطوط رئيسية للمياه وانقطاع للكهرباء عن أنحاء من ريدجكريست التي يقطنها 27 ألفا وتقع على بعد 202 كيلومتر شمال شرقي لوس أنجليس.



وقالت الشرطة إن الزلزالين لم يسفرا عن وقوع قتلى أو إصابات خطيرة لكن جيلاردوشي قال إن الحجم الإجمالي للخسائر لم يحدد بعد.



وأضاف: "كان زلزالا قويا للغاية. ونعلم أنه ستكون له سلسلة من التوابع"، وقال إن مكتبه يواجه "تحديا" في توفير الموارد اللازمة لمنطقة الزلزال المعزولة.



وبعد مرور نحو ست ساعات على وقوع الزلزال الرئيسي، بدت منطقة وسط مدينة ريدجكريست هادئة باستثناء وقوع بعض توابع الزلزال بين الحين والآخر. وشوهد سكان يجلسون على مقاعد صغيرة أمام منازلهم في الظلام. وترك كثيرون من السكان سياراتهم عند مخارج المرائب استعدادا للانطلاق بها.



وأجلت قاعدة "إير ويبونس ستيشن تشاينا ليك“ الضخمة الواقعة شمال غربي ريدجكريست الأفراد غير الأساسيين عقب الزلزال".