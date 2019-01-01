الأحد 07 يوليه 2019 الموافق 04 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 7 يوليو 2019

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:36 ص
برج الميزان
برج الميزان
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج الميزان قالت:

مهنيًا: يثير موضوع تطرحه للبحث حساسية معينة مع الزملاء، ويصعب عليك التفكير بما تريد أو تجد نفسك مأسورًا.
عاطفيًا: إفتح باب الحوار مع الشريك فقد يصلح لقاء بسيط مشكلات قديمة وعالقة بينكما.
صحيًا: استعن بمجلات أو بمنشورات علمية متخصصة بالصحة وطبّق إرشاداتها.
جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. "أبوريدة" يُقيل الجهاز الفنى ويتقدم باستقالته

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تقييم محمد صلاح بعد خسارة مصر أمام جنوب أفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

منذ ساعة الا ربع

من هو هانى أبو ريدة؟.. إمبراطور المناصب فى عالم المستديرة

ads

الصور

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

image description

100 صورة من لقاء توديع مصر لأمم أفريقيا 2019

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

ads

الأكثر قراءة

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

مصرع عائلة سعودية بأكملها فى حريق مآساوى بالرياض

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

ستوديو

"حتحوت" يكشف بديل محمد عواد في حال فشل مفاوضات ضمه للزمالك

تامر بدوي: كوبر كان شماعة لأخطاء اتحاد الكرة

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني ويتقدم باستقالته

طارق يحيى: اختيارات أجيري عجيبة.. وعودة وردة كان قرار خاطئ

ads

رياضة

من هو هانى أبو ريدة؟.. إمبراطور المناصب فى عالم المستديرة

أحمد شوبير يستقيل من اتحاد الكرة

خال لطيف يعلن استقالته من اتحاد الكرة

استقالة مجدى عبدالغنى وكرم كردى من اتحاد الكرة

الرئيس نيوز

أحمد مجاهد يؤكد التزامه بالاستقالة والاستمرار في البطولة

سيف زاهر يلبي دعوة أبوريدة ويستقيل من اتحاد الكرة

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني ويتقدم باستقالته

السيسى يصل النيجر لرئاسة القمة الأفريقية الاستثنائية

منوعات

جهاز ليرز يتعرف على الأشخاص عن بعد من دقات القلوب

البحث عن عالمة أمريكية مفقودة فى جزيرة كريت اليونانية

فيضانات تهدد المجريين الأوسط والسفلى لأطول نهر فى الصين

7 أنشطة تعزز صحتك خلال فصل الصيف

كشكول

رئيس جامعة سوهاج يدعم ايناكتس قبل ساعات من المشاركة في المسابقة الكبرى

جامعة سوهاج تختتم فعاليات دورة التميز الإداري

ننشر نتيجة الفرقة الرابعة لـ"لغة عربية" جرجا

"لغة عربية المنوفية" تنفى حجب نتائج الطلاب بسبب الرسوم الدراسية

إسلام سياسي

"الباز" يكشف نشاط قنوات الإخوان الإرهابية بعد تحريك سعر الوقود

ليزا سميث داعشية إيرلندية: لم أقتل او احمل أفكارا إرهابية

باحث:هناك انتفاضة داخل الإخوان الإرهابية ضد قياداتها التاريخية

السعودية تنفي هجمات جماعة الحوثي الإرهابية علي مطار جازان

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

ضم 9 أكاديميات كونفوشيوسية كورية للتراث العالمى لليونسكو

معرض صور فى نيويورك بمناسبة 40 عاما من العلاقات الصينية الأمريكية

إضافة موقعين آخرين فى التشيك إلى قائمة التراث العالمى

"دار الفارابى" تُصدِر "مدخل إلي المقاربة الحوارية لمنطق القضايا"

صفحتنا ع الفيس بوك