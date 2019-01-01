محافظ أسوان يطمئن على التزام السائقين وأصحاب السيارات السرفيس بالتعريفة المقررة

تابع محافظ أسوان اليوم السبت التزام السائقين وأصحاب السيارات السرفيس بالتعريفة المقررة بعد إعلان الأسعار الجديدة للمواد البترولية، كما اطمأن على استقرار وانتظام الحركة المرورية.

وقام المحافظ بجولة ميدانية - رافقه خلالها السكرتير العام المساعد اللواء خالد جمعه إلى جانب مديري المرور ومباحث المرور والمواقف، فضلًا عن رئيس مدينة أسوان - تفقد خلالها موقف الأقاليم الذي يضم سيارات "السرفيس" سواء العاملة على خطوط السير الداخلية للمدينة أو للمراكز والمحافظات الأخرى، وأيضًا محطة الخدمات البترولية بالكورنيش الجديد.

و حرص المحافظ على لقاء المواطنين واستفسر منهم عن مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة للأجرة، لاسيما بعد الانتهاء تركيب "استيكر الأجرة" وخط السير وأرقام تليفونات الشكاوى، موجهًا مسئولي المرور والمواقف بتحرير محاضر فورية وتوقيع عقوبات رادعة لأي سائق لا يلتزم بالتعريفة الجديدة أو لم يقوم بوضع "استيكر" على زجاج السيارة الأمامى تحدد قيمة التعريفة الجديدة لكل خط سير.

كما حث محافظ أسوان المواطنين على ضرورة الإبلاغ عن أي سائق يخالف الالتزام بالتعريفة الجديدة على الأرقام المعلنة في "الاستيكر"، مشيدًا بالدور المتميز الذي تقوم به الأجهزة المعنية من رجال المرور لمتابعة انتظام والتزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة على أكمل وجه.