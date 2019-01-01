منتخب جنوب أفريقيا يتأهل لدور الثمانية فى بطولة "كان 2019"

تأهل المنتخب الجنوب أفريقي إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك بعد فوزه على منتخب مصر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب ستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ16 من البطولة التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ثيمبينكوسي لورش في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بعد انفراد تام بالمرمى ووضعها على يسار الحارس محمد الشناوي.

وتواجه جنوب إفريقيا بهذا الفوز المنتخب النيجيري في دور الثمانية يوم الأربعاء المقبل.

بدء المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمي، وأمامه الرباعي أحمد حجازي ومحمود علاء وأيمن أشرف وأحمد المحمدي، طارق حامد ومحمد النني ثنائي إرتكاز وأمامهم عبدالله السعيد كصانع لعب،ومحمد صلاح جناح أيمن، ومحمود حسن تريزيجيه جناح أيسر، ومروان محسن مهاجم صريح.

واستحواذ منتخب مصر على مجريات اللعب في الدقائق الأولى من اللقاء، وسط محاولات من جانب جنوب أفريقيا لمباغتة الدفاع المصري عن طريق هجمات سريعة كان بطلها بيرسي تاو.

وشهدت الدقيقة الرابعة المحاولة المصرية الأولى علي مرمي جنوب افريقيابعد كرة عرضية ارتدت من الدفاع لتسقط أمام محمد صلاح الذي صوبها نحو المرمى، لكن الكرة ارتطمت في أقدام المدافعين لتخرج إلى ركنية لم تشكل خطورة على البافانا بافانا.

وفي الدقيقة 15 ردت جنوب أفريقيا بتصويبة صاروخية من جانب بيرسي تاو من خارج منطقة الجزاء، لكنها توجهت نحو تمركز الشناوي، ليتصدى لها على مرتين.

وشهدت الدقيقة 22 تألق محمد الشناوي في إبعاد فرصة هدف محقق لجنوب أفريقيا بعدما أنقذ شباكه من تصويبه قوية سددها تاو من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء، لتخرج إلى ركنية مرت دون خطورة على مرمى مصر.

وفي الدقيقة 25 يهدر تريزيجيه فرصة محققة لتسجيل هدف مصري أول، بعدما انطلق محمد صلاح في هجمة مرتدة، قبل أن يمرر كرة أرضية إلى الجناح الأيسر الذي تواجد في الجانب الأيمن، ليصوب كرة أرضية بين يدي الحارس ويليامز.

وفي الدقيقة 35 جاءت فرصة جنوب أفريقية جديدة بعدما تسلم موكوتشو الكرة خارج منطقة الجزاء، ليطلق تصويبة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 39 ظهر محمد الشناوي من جديد، بعد كرة بينية رائعة من تاو كادت أن تتسبب في انفراد تام بالمرمى، إلا أن الشناوي انقض عليها بالقدم لينهي الخطورة بشكل تام.

ولم تشهد الخمس دقائق الأخيرة من الشوط الأول أي فرص خطيرة للمنتخبين وانحصر الأداء في منتصف الملعب، ونال اللاعب الجنوب أفريقي سيفيسو هلانتي إنذار بعد تدخله العنيف على محمد صلاح، ويعطي الحكم الجابوني إيريك كاستان دقيقة وحيدة كوقت محتسب بدل الضائع،وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخب مصر ونظيره الجنوب أفريقي.

ومع بداية الشوط الثاني يجري المكسيكي أجيري التغيير الأول للمنتخب الوطني بخروج مروان محسن ونزول أحمد علي لتنشيط هجوم المنتخب المصري.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين أطلق محمد النني تصويبه قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى العارضة الجنوب أفريقية لتظل النتيجة سلبية بين الفريقين، وفي الدقيقة 54 يسدد محمد صلاح ترتطم بالدفاع وتصل سهلة في يد الحارس الجنوب أفريقي.

وشهدت الدقيقة 57 أخطر فرص منتخب مصر في الشوط الثاني، بعدما حول محمد صلاح تمريره بينية رائعة من منتصف الملعب خلف دفاع جنوب أفريقيا، يتسلمها تريزيجيه الذي بات في وضعية انفراد تام بالمرمى، لكنه قرر تصويب الكرة بين يدي الحارس.

وقرر أجيري إجراء التبديل الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 64 بعدما قرر الدفع بعمرو وردة، بدلا من عبد الله السعيد في محاولة لتنشيط وسط الملعب.

وفي الدقيقة 65 ضربة ثابتة لجنوب أفريقيا ترسل داخل منطقة الجزاء يخرجها دفاع مصر ثم تصل الكرة لتريزيجيه ينطلق بها ويشن هجمة مرتدة يمررها لمحمد صلاح لكن دفاع جنوب أفريقيا يتصدى لها.

وفي الدقيقة 68 ينال أيمن أشرف إنذار بعد تدخل قوي مع لاعب جنوب أفريقيا،وشهدت الدقيقة 70 أخطر فرصة لجنوب أفريقيا في الشوط الثاني، بعد ضربة ثابتة ترسل داخل منطقة الجزاء يقابلها هيلاتشوي برأسه تخرج على يمين مرمى الشناوي إلى خارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 85 هدف لجنوب أفريقيا للاعب لورش بعد تمريره طويلة نجحت في ضرب الدفاع المصري انفرد على اثرها اللاعب ووضعها علي يسار محمد الشناوي.

وبعد الهدف ضغط منتخب مصر في محاولة لأدراك التعادل ولكن الوقت لم يسعفه، لينتهي اللقاء بفوز جنوب إفريقيا بهدف دن رد وتتأهل إلى دور الثمانية بكأس الأمم الأفريقية لتواجه نيجيريا يوم الأربعاء المقبل.