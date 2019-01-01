رجل مباراة مصر وجنوب إفريقيا: المواجهة لم تكن سهلة.. واستغليت الفرصة

تحدث ثيمبنوكسي لورش نجم منتخب جنوب إفريقيا بعد قيادة بلده للوصول لدور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية 2019 على حساب مصر.



صاحب القميص رقم 23 نجح في قيادة منتخب جنوب إفريقيا للفوز على منتخب مصر بتسجيله هدف المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في دور الستة عشر.



وقال لورش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اللعب أمام المنتخب المصري كان صعبًا للغاية، لكننا نجحنا في الظهور بشكل جيد طيلة اللقاء".



وكلل لورش جهوده بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة.



وعقب قائلًا: "أشكر كل من منحني تلك الجائزة، كان علي أن أنتظر فرصة اللعب وعندما حصلت عليها كان يجب أن أستغلها بالشكل الأمثل".