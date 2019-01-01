طارق دياب: الجيل الحالي لـ منتخب مصر لا يستحق الجلوس احتياطيًا في فرق أخرى

قال طارق دياب نجم الكرة التونسية الأسبق، إن منتخب مصر كان لديه في وقت سابق أفضل صانع لعب وأفضل مهاجمين، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي ذو إمكانات عادية.



وأضاف دياب في تصريحات تليفزيونية لفضائية "بي إن سبورت": "لاعبو منتخب مصر الحاليين إذا كانو في منتخب آخر لن يجلسوا حتى على مقاعد البدلاء، المشكلة في مصر تكمن في اللاعبين وليس في كوبر أو أجيري".



وواصل: "منتخب مصر يعتمد على محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه فقط، وعلى الجانب الآخر مدرب جنوب إفريقيا رائع وتعامل بشكل جيد".



وأردف: "منتخب مصر لا يمتلك الإمكانات، ومشكلة الفراعنة هي مشكلة الأندية في مصر التي لا تخرج لاعبين كبار كما كان في السابق".



واختتم: "بالنسبة لأجيري فهذه البضاعة التي متاحة أمامه".