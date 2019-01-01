وائل جمعة عن إقصاء منتخب مصر من أمم إفريقيا: لا يستطيع تقديم أفضل من ذلك

أكد وائل جمعة نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أن الجيل الحالي للفراعنة لن يقدم أكثر من ذلك، مشددًا على أنه توقع ما حدث منذ بداية مباراة جنوب إفريقيا.



خسر منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي جمعت بينهما على استاد القاهرة.



أضاف جمعة خلال تحليله للمباراة عبر قناة "بي إن سبورت": "منتخب مصر لا يستطيع تقديم أفضل من ذلك، ومنذ البداية قلت إن أسوأ منتخبين في البطولة هما تونس ومصر".



اختتم: "أخطاء الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري واتحاد الكرة والمسؤولين على الكرة أضاعت فرصة ذهبية للفوز بالبطولة على ملعبنا، والحديث صعب".