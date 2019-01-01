رسميًا.. كينو يغادر "بيراميدز"

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، رسميا، ضم البرازيلي كينو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكان فريق العاصمة الإماراتية دخل في مفاوضات قوية مع اللاعب خلال الساعات الماضية، من أجل خطفه من غريمه شباب الأهلي دبي الذي كان قريبا من ضم اللاعب، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.



