حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 7 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: الخلافات البسيطة والتضارب في الآراء أمر طبيعي يحصل في كل المجالات، فلا تحمّل الأمور أكثر مما تحتمل وكن متفهمًا.



عاطفيًا: تعيش مشاكسة أو اختلافًا في وجهة النظر بينك وبين الشريك، وتعالج خطأً مفاجئًا أو تواجه بعض الأخبار المربكة عاطفيًا.



صحيًا: تستعين بخبرة أحد المقربين منك في كيفية القيام بالتمارين الرياضية المناسبة لآلام الظهر.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.