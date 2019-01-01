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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 7 يوليو 2019

الأحد 07/يوليه/2019 - 06:56 ص
جريدة الدستور
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-

الحمل
مهنيًا: الخلافات البسيطة والتضارب في الآراء أمر طبيعي يحصل في كل المجالات، فلا تحمّل الأمور أكثر مما تحتمل وكن متفهمًا.
عاطفيًا: تعيش مشاكسة أو اختلافًا في وجهة النظر بينك وبين الشريك، وتعالج خطأً مفاجئًا أو تواجه بعض الأخبار المربكة عاطفيًا.
صحيًا: تستعين بخبرة أحد المقربين منك في كيفية القيام بالتمارين الرياضية المناسبة لآلام الظهر.

الثور
مهنيًا: اهتزاز وضعك المادي يمكن أن يولد نزاعًا في حياتك المهنية، ولكنك قادر على التخلص من معاكسات كبيرة.
عاطفيًا: يعجبك شخص ما من خارج محيطك العائلي، وتبذل المستحيل لتنال رضاه، فتحاول أن تراعي مشاعره أكثر أمام الآخرين.
صحيًا: لا تدع خيارك يميل نحو كل ما قد يعرّض صحتك للخطر، انتبه وكن واعيًا.

الجوزاء
مهنيًا: يفرض هذا اليوم بعض المحظورات والممنوعات، لكن تطرأ تغييرات تناسبك ربما وتجعلك تتبنّى وجهة نظر جديدة.
عاطفيًا: كثرة طلبات الشريك المتلاحقة تدفعك إلى رفض هذا الواقع، وخصوصًا أن الأمور بلغت حدًا لا يمكن السكوت عنه.
صحيًا: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحيًا.

السرطان
مهنيًا: يدعوك الوضع اليوم للتكيف مع بعض العادات والأساليب المستحدثة والتقنيات المهمة التي يجب التعرف إليها للقيام بعمل جديد.
عاطفيًا: تسير الأمور بشكل جيد وكما هو متوقع هذا اليوم، مفسحة في المجال الفرصة لتعزيز الروابط وتمتين الأسس.
صحيًا: تكون قلقًا ومضطربًا بانتظار نتائج فحص الدم الذي طلبها منك الطبيب للتأكد من أمر ما.

الأسد
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى مفاجأة سعيدة أو هدية إو إلى خبر جيد تتلقاه، قد يكون حديث عن سفر أو عن رحلة تقوم بها.
عاطفيًا: تخطط منذ مدة لقضاء أمسية رومانسية برفقة الحبيب تقوي العلاقة بينكما وتؤجج المشاعر التي خمدت بعض الشيء في الآونة الأخيرة.
صحيًا: الفترة الصباحية التي تخصصها لممارسة الرياضة تكون مناسبة ومفيدة على المدى المنظور.


العذراء
مهنيًا: يلقي هذا اليوم الضوء على بعض الحاجات المادية والكمالية، وتقوم بعملية شراء كبيرة في مجال العقارات.
عاطفيًا: تشعر أنّ الأمور تحت سيطرتك اليوم، وتكون حاسمًا تجاه بعض المواقف وإلا ساءت التي تحاول تعكير صفو العلاقة بالشريك.
صحيًا: سيطر على انفعالاتك أمام أفراد الجميع، ألا يكفيك ما تعانيه يوميًا في العمل؟.

الميزان
مهنيًا: يُثير موضوع تطرحه للبحث حساسية معينة مع الزملاء، ويصعب عليك التفكير بما تريد أو تجد نفسك مأسورًا.
عاطفيًا: افتح باب الحوار مع الشريك فقد يصلح لقاء بسيط مشكلات قديمة وعالقة بينكما.
صحيًا: استعن بمجلات أو بمنشورات علمية متخصصة بالصحة وطبّق إرشاداتها.

العقرب
مهنيًا: يفرض عليك الواقع المهني المستجد التأني والانتباه إلى وضعك الوظيفي والسير بخطى حذرة والانتباه من المطبات.
عاطفيًا: لن تنفعك المواقف الصارمة والمتشدّدة مع الحبيب، بل تلك الهادئة والمرنة لحل المشاكل.
صحيًا: مارس الركض الخفيف صباحًا وأتبعه ببعض حركات الليونة قبل التوجه إلى العمل.

القوس
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بانفراج أو بامتيازات تحصل عليها، وتكون الظروف مناسبة تمامًا لمواهبك وتطلّعاتك.
عاطفيًا: إذا اتخذت قرارًا مؤلمًا تكتشف أن حياتك ستصبح أفضل بعده وتقرّر الخروج من قمقمك وتلبية دعوات كثيرة تتلقاها.
صحيًا: بين أن تتقاعس عن ممارسة الرياضة والاكتفاء بالأكل والنوم، أعتقد أن النتائج لكن تكون إيجابية.

الجدي
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تغيير كبير يحصل في مجال عملك، فهو يتزامن مع تراجع جزئي يحتم عليك الوقاية والانتباه.
عاطفيًا: الحب ما زال في دارك وأنت تعيش سعادة كاملة مع الشريك لم تعرفاها منذ مدة طويلة.
صحيًا: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على صحتك ورشاقتك.

الدلو
مهنيًا: التراجع المهني لا يؤثر سلبًا عليك بل يجعلك أكثر حماسة لعقد اتفاقات والتعبير عن رأيك بحرية.
عاطفيًا: تشعر بخيبة أمل بسبب عدم تجاوب الحبيب مع مشاعرك وتجنّبه لك وابتعاده عنك.
صحيًا: حاول أن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك.

الحوت
مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على بعض التغييرات في المجال المالي كما العائلي، ويحذر من بعض النزاعات.
عاطفيًا: يمكنك ان تحلم بما تريد على الصعيد العاطفي، تتلقّى الدعوات كما كلمات الإعجاب.
صحيًا: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضررًا للقلب
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