حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 7 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-



الحمل

مهنيًا: الخلافات البسيطة والتضارب في الآراء أمر طبيعي يحصل في كل المجالات، فلا تحمّل الأمور أكثر مما تحتمل وكن متفهمًا.

عاطفيًا: تعيش مشاكسة أو اختلافًا في وجهة النظر بينك وبين الشريك، وتعالج خطأً مفاجئًا أو تواجه بعض الأخبار المربكة عاطفيًا.

صحيًا: تستعين بخبرة أحد المقربين منك في كيفية القيام بالتمارين الرياضية المناسبة لآلام الظهر.



الثور

مهنيًا: اهتزاز وضعك المادي يمكن أن يولد نزاعًا في حياتك المهنية، ولكنك قادر على التخلص من معاكسات كبيرة.

عاطفيًا: يعجبك شخص ما من خارج محيطك العائلي، وتبذل المستحيل لتنال رضاه، فتحاول أن تراعي مشاعره أكثر أمام الآخرين.

صحيًا: لا تدع خيارك يميل نحو كل ما قد يعرّض صحتك للخطر، انتبه وكن واعيًا.



الجوزاء

مهنيًا: يفرض هذا اليوم بعض المحظورات والممنوعات، لكن تطرأ تغييرات تناسبك ربما وتجعلك تتبنّى وجهة نظر جديدة.

عاطفيًا: كثرة طلبات الشريك المتلاحقة تدفعك إلى رفض هذا الواقع، وخصوصًا أن الأمور بلغت حدًا لا يمكن السكوت عنه.

صحيًا: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحيًا.



السرطان

مهنيًا: يدعوك الوضع اليوم للتكيف مع بعض العادات والأساليب المستحدثة والتقنيات المهمة التي يجب التعرف إليها للقيام بعمل جديد.

عاطفيًا: تسير الأمور بشكل جيد وكما هو متوقع هذا اليوم، مفسحة في المجال الفرصة لتعزيز الروابط وتمتين الأسس.

صحيًا: تكون قلقًا ومضطربًا بانتظار نتائج فحص الدم الذي طلبها منك الطبيب للتأكد من أمر ما.



الأسد

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى مفاجأة سعيدة أو هدية إو إلى خبر جيد تتلقاه، قد يكون حديث عن سفر أو عن رحلة تقوم بها.

عاطفيًا: تخطط منذ مدة لقضاء أمسية رومانسية برفقة الحبيب تقوي العلاقة بينكما وتؤجج المشاعر التي خمدت بعض الشيء في الآونة الأخيرة.

صحيًا: الفترة الصباحية التي تخصصها لممارسة الرياضة تكون مناسبة ومفيدة على المدى المنظور.





العذراء

مهنيًا: يلقي هذا اليوم الضوء على بعض الحاجات المادية والكمالية، وتقوم بعملية شراء كبيرة في مجال العقارات.

عاطفيًا: تشعر أنّ الأمور تحت سيطرتك اليوم، وتكون حاسمًا تجاه بعض المواقف وإلا ساءت التي تحاول تعكير صفو العلاقة بالشريك.

صحيًا: سيطر على انفعالاتك أمام أفراد الجميع، ألا يكفيك ما تعانيه يوميًا في العمل؟.



الميزان

مهنيًا: يُثير موضوع تطرحه للبحث حساسية معينة مع الزملاء، ويصعب عليك التفكير بما تريد أو تجد نفسك مأسورًا.

عاطفيًا: افتح باب الحوار مع الشريك فقد يصلح لقاء بسيط مشكلات قديمة وعالقة بينكما.

صحيًا: استعن بمجلات أو بمنشورات علمية متخصصة بالصحة وطبّق إرشاداتها.



العقرب

مهنيًا: يفرض عليك الواقع المهني المستجد التأني والانتباه إلى وضعك الوظيفي والسير بخطى حذرة والانتباه من المطبات.

عاطفيًا: لن تنفعك المواقف الصارمة والمتشدّدة مع الحبيب، بل تلك الهادئة والمرنة لحل المشاكل.

صحيًا: مارس الركض الخفيف صباحًا وأتبعه ببعض حركات الليونة قبل التوجه إلى العمل.



القوس

مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بانفراج أو بامتيازات تحصل عليها، وتكون الظروف مناسبة تمامًا لمواهبك وتطلّعاتك.

عاطفيًا: إذا اتخذت قرارًا مؤلمًا تكتشف أن حياتك ستصبح أفضل بعده وتقرّر الخروج من قمقمك وتلبية دعوات كثيرة تتلقاها.

صحيًا: بين أن تتقاعس عن ممارسة الرياضة والاكتفاء بالأكل والنوم، أعتقد أن النتائج لكن تكون إيجابية.



الجدي

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تغيير كبير يحصل في مجال عملك، فهو يتزامن مع تراجع جزئي يحتم عليك الوقاية والانتباه.

عاطفيًا: الحب ما زال في دارك وأنت تعيش سعادة كاملة مع الشريك لم تعرفاها منذ مدة طويلة.

صحيًا: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على صحتك ورشاقتك.



الدلو

مهنيًا: التراجع المهني لا يؤثر سلبًا عليك بل يجعلك أكثر حماسة لعقد اتفاقات والتعبير عن رأيك بحرية.

عاطفيًا: تشعر بخيبة أمل بسبب عدم تجاوب الحبيب مع مشاعرك وتجنّبه لك وابتعاده عنك.

صحيًا: حاول أن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك.



الحوت

مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على بعض التغييرات في المجال المالي كما العائلي، ويحذر من بعض النزاعات.

عاطفيًا: يمكنك ان تحلم بما تريد على الصعيد العاطفي، تتلقّى الدعوات كما كلمات الإعجاب.

صحيًا: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضررًا للقلب